استقالة جماعية لأعضاء بلدية يطا .. ورئيس البلدية لوطن: ما قدمه الأعضاء تزوير للحقائق

الخليل- وطن: قدم ثمانية اعضاء من المجلس البلدي لبلدية يطا استقالتهم، بسبب ما اسموه "استمرار تجاوزات رئيس المجلس البلدي ابراهيم علي ابو زهرة ومخالفته المستمرة للانظمة والقوانين".

وعن قرار الاستقالة قال العضو المستقيل موسى الشيخ لـ "وطن"، "أن السبب وراء هذه الخطوة يكمن في فشل محاولاتهم المتكررة باحترام المجلس البلدي وجعل العمل فيه جماعيًا وسليمًا، ولعدم الامتثال لمثل هذه الامور من قبل رئيس البلدية، حيث وجدنا ان هناك فجوة كبيرة وعدم تجانس بيننا كأعضاء وبين رئيس المجلس، وقد حاولنا مرارا وتكرارا ان نصوب الحالة ونعيد البوصلة الى العمل المؤسساتي الصحيح الا اننا فشلنا بعد اصرار وتفرد رئيس البلدية بكثير من القرارات".

واضاف " رئيس البلدية يريد ان يقرر وينفذ لوحده، فعطل لجان العمل للمجلس البلدي تعطيلا كاملا ، ومنح لنفسه أحقيه ممارسة عمل اللجان لوحده ، دون تنسيق مع المجلس البلدي ، وصادر صلاحيات مدراء الدوائر وأصبح هو الامر الناهي وصاحب الاختصاص في كل مجالات الادراه داخل البلدية وخارجها، ونصّب نفسه مهندسا اشرافيا على مشاريع المدينة ، وصادر صلاحيات المهندسين"

وقال: " لقد ارتأينا نحن الاعضاء الثمانية للمجلس البلدي كل من ( المهندس كمال أبو ملش ، والمحامي موسى مخامرة ، والأستاذ معاذ الجندي ، والمهندس ياسر ابو علي ، والمحامي حمزة زين ، والأستاذ محمد المصري ، والأستاذ موسى أبو صبحة ، والأستاذة ماجدة الشواهين ) ان نقف عند مسؤولياتنا على ما يحدث، ماجعلنا نتخذ قرارنا القاضي بالاستقالة بعد عام ونصف من عمر المجلس البلدي".

وتابع حديثه، أن "المجلس يضم 13 عضوا، وحسب القانون ونص المادة 10 يُطلب استقالة (6+1) الا اننا كنا 8 اعضاء المستقيلين، وبذلك يحل المجلس البلدي، ونحن خاطبنا مديرية الحكم المحلي والوزارة وقدمنا كتب الاستقالة، وبعد اسبوع ان لم يردنا رد من الحكم المحلي فإن الاستقالة تصبح نافذة، وبحكم القانون واستنادا لقرار الوزير سيكون هناك انتخابات تكميلية خلال شهرين من الاستقالة."

بدوره، نفى رئيس المجلس البلدي ابراهيم ابو زهرة في حديث لـ"وطن"، تقديم 8 اعضاء للاستقالة، وقال: "هم 6 اعضاء وليسوا 8" لافتا الى ان العضوين الجديدين ماجدة شواهين وكمال ابو ملش لم يوقعوا على الاستقالة وهذا تزوير للحقائق".

وبخصوص اسباب الاستقالة التي اعلنها الاعضاء اكد ابو زهرة "تجاوزاتي تبتها قرارات المجلس البلدي، نحن لانعمل عشوائيا، هناك محضر للجلسات الاربع، وموقعة من الاعضاء، اعتقد انه لايوجد قرار طرح في جلسة من الجلسات على مدار 15شهر وقمت لاحقا بإلغائه، ويتساءل مستنكرًا ان كان لي تجاوزات كما يدعون لماذا لم يستقيلوا سابقا، وعدا عن ذلك انا لدي كاميرات تسجيل لكل مايتحدث به اي عضو، كل جلسة محفوظة في قرص صلب، لأني اعرف ان المجلس غير متجانس، لذلك اضطررت لوضع كاميرا تصوير وآلة تسجيل لتوثيق كل جلسة، وهذا كان يتم بعلم كل الاعضاء".