ليبرمان يتجه إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم

وطن: قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان قد يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة.

ونقل المراسل العسكري لموقع واللا العبري عن مصادر في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، أن إغلاق المعبر قد يتم نهاية الشهر الجاري وذلك بعد استئناف اطلاق البالونات والطائرات الحارقة على حدود القطاع .

ولوحظ في الايام الماضية ارتفاع وتيرة اطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة عقب تعثر جهود التهدئة بين حماس واسرائيل التي بذلتها المخابرات المصرية.

وشهد قطاع غزة يوم الجمعة الماضي ارتفاع وتيرة المشاركة الشعبية في مسيرة العودة، والتي حملت يوم الجمعة الماضي اسم جمعة كسر الحصار.