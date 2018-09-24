الاحتلال يحول الحقوقي أيمن كراجة للاعتقال الإداري

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن محكمة "عوفر" العسكرية حولت الأسير أيمن ناصر كراجة (45 عاما) من سكان بلدة صفا غرب مدينة رام الله، للاعتقال الإداري، حيث أصدرت بحقه أمراً إدارياً مدته 6 أشهر.

ولفتت الهيئة، في بيان، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير كراجة بتاريخ 9/9/2018، وعقب أيام من التحقيق معه، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسير كراجة ناشط حقوقي يعمل كمنسق في الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير، وهو محرر اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال وأمضى في الاعتقال الإداري ما يقارب العام.