ضبط 65 شتلة يشتبه انها مخدرة داخل مشتل قيد الإنشاء في الخليل

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة اليوم 65 شتلة يشتبه انها مخدرة كانت مزروعة داخل مشتل قيد الإنشاء في بلدة الشيوخ قضاء الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة المباحث العامة مفادها وجود مشتل للمخدرات في بلدة الشيوخ، على الفور تحركت للمكان قوة من شرطة مكافحة المخدرات والمباحث العامة تساندها دورية من مركز شرطة سعير إلى المكان لتفتيشه بناء على محضر من النيابة العامة .

وأضاف البيان، بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المشتل على 65 شتلة يشتبه انها مخدرة حديثة النمو كانت مزروعة في قوارير بلاستيكية، بالإضافة للعثور على 170 بذرة من البذور المخدرة، وكمية المواد المخدرة الجافة جاهزة للتعاطي، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه المواد وإلقاء القبض على احد الأشخاص مشتبه به برعايته وزراعته لهذه الأشتال .

وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

