آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنّ السفر ليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر الجاري، سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة، إضافة إلى الحافلتين السادسة، والسابعة حتى رقم 65، من كشف يوم 19 سبتمبر.

ونوهت الوزارة، إلى أن "المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السادسة صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، لتسليم جوازاتهم، وضرورة اصطحاب أمتعتهم معهم للسفر".

وشدّدت الوزارة على "ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين"، مُشيرةً إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر".