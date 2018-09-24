ألمانيا تناشد إسرائيل التراجع عن هدم الخان الأحمر

وطن: انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الخطط الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة.

وناشدت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية عدم تطبيق خطط هدم القرية والمدرسة الكائنة بها.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين "أوضحنا موقفنا ونعمل على عدم تنفيذ الهدم".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت رداً على استفسار إنه ليس من المخطط إرجاء أو إلغاء المشاورات الحكومية الألمانية-الإسرائيلية المخططة الأسبوع المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أهالي قرية الخان الأحمر في شرق القدس أسبوعاً لإخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة، وذلك رغم الانتقادات الفلسطينية والدولية لذلك.