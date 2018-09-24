ضبط 1.5 طن مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طولكرم

طولكرم- وطن: ضبطت طواقم الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة ( الإقتصاد الوطني، الصحة ) اليوم الإثنين 24/9/3018 طن ونصف مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في طولكرم.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات استخبارية لدى مديرية الضابطة الجمركية عن وجود مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية في إحدى المحلات التجارية ، توجهت على الفور دورية مشتركة للضابطة الجمركية ووزارتي الإقتصاد الوطني والصحة الى المكان ، وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الإختصاص تبين ان المضبوطات منتهي الصلاحية وجزء آخر غير صالح للاستهلاك الادمي بسبب وجود حشرات وسوس وعليه قررت اللجنة تحويل القضية الى نيابة الجرائم الاقتصادية والتحفظ على الكمية لحين إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .