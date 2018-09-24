"الوقاية والسلامة" تخطر 42 منشأة لعدم سلامتها

رام الله- وطن: أخطرت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، 42 منشأة ومهن صناعية منها 25 منشأة في نابلس، وتحويل مصعد للنيابة العامة.

كما وأخطرت 12 منشأة صناعية ومحلات تجارية في بيت لحم، وفي الخليل أخطرت 4 مطاعم وحفرة بناء لعدم تطبيق إشتراطات الوقاية والسلامة العامة في هذه المنشآت.

كما وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 50 تصريحاً لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة، بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط خلال تنفيذ 237 جولة ميدانية، وكشفت وفحصت 37 مصعداً كهربائياً.إ.أ