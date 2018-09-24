اصابات خلال اعتداء الاحتلال على المسير البحري التاسع لكسر حصار غزة

غزة- وطن: انطلق عصر اليوم الاثنين، المسير البحري التاسع من منطقة الواحة إلى الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة، التي أعلنت عنه هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار.

وأصيب عدد من المواطنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين والمساندين للمسير البحري التاسع لكسر الحصار شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار الحي وقنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين، فيما وصلت السفن المشاركة في المسير البحري إلى شاطئ شمال القطاع.

وقالت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار قبيل انطلاق المسيرة البحرية، إنه "يتوجب على العالم الحر أن يتحرك لإنقاذ قطاع غزة قبل أن تنفجر اثنتا مليون قنبلة موقوتة في وجه الاحتلال".

وأضافت "حراك شعبنا متدرج ومتدحرج ولن يلتفت إلى أي محاولات سياسية لا تقدم مسبقًا إجراءات فعلية لكسر الحصار".

وأطلقت هيئة الحراك الوطني منذ نحو شهرين عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 آذار الماضي يخرج المواطنون في قطاع غزة تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

ووصل عدد شهداء المسيرة إلى 185 شهيدًا، وإصابة أكثر من 20 ألف إصابة بجراح مختلفة، واختناق بالغاز، منذ انطلاقتها، وفق وزارة الصحة.