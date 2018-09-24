يديعوت: لقاء يجمع نتنياهو بالسيسي في نيويورك

وطن-وكالات: أكد مصدر إسرائيلي مطلع مساء الاثنين، أن لقاءً مرتقبًا سيجمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن نتنياهو سيغادر "تل أبيب" متوجهًا إلى نيويورك غدًا الثلاثاء، وسيلتقي أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض المصدر-الذي رفض ذكر اسمه-الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول جدول أعمال تلك اللقاءات التي ستجري نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الـ 73 يوم غدٍ، ومن المقرر أن يلقي فيها الرئيس محمود عباس خطابًا كالعادة.