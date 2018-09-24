كشف ملابسات سرقة 15 جهازاً محمولاً في الخليل

الخليل- وطن: كشفت الشرطة، اليوم الاثنين، ملابسات عدد من جرائم السرقة والنشل والتي طالت 15 جهازا محمولا في مناطق مختلفة بمحافظة الخليل.

وذكر بيـان إدارة العلاقـات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من قبل مواطنين تعلقت بقيام مجهولين بسرقة هواتفهم المحمولة اثناء تواجدهم داخل المحال التجارية وتسوقهم في منطقة وسط البلد، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم ومعرفة الفاعلين.

وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بهذه الجرائم فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية 3 أشخاص من المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 15 جهاز تلفون محمول من الأجهزة المبلغ عن سرقتها.

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهم لمدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.