البطش: قررنا مواصلة وتصعيد مسيرات العودة

وطن-وكالات: أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن غزة القيادي خالد البطش، أن الهيئة اتخذت قراراً واضحاً بمواصلة وتصعيد مسيرات العودة وكسر الحصار خلال الأيام القادمة.

وأوضح البطش خلال كلمة له عقب مسيرة الدعم والاسناد للمسير البحري التاسع قرب شاطئ شمال قطاع غزة، أن رسالة شعبنا للأمم المتحدة واضحة بمواصلة واستمرار مسيرات العودة وفعالياتها الشعبية بأدواتها السلمية حتى تحقيق كامل أهدافها.

وقال: "على الأمم المتحدة أن تعلم بأن شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا المحتلة ولن يعترف شعبنا بحل الدولتين أو بمسيرة التسوية السياسية مع المحتل الغاصب، قائلاً: "لا تظنوا أن صبرنا سيستمر".

وأضاف البطش: "إن كل المحاولات التي تسعى لوقف مسيرات العودة وكسر الحصار أو الالتفاف عليها لن تنجح ولن يثنينا أحد عن الاستمرار بالمسيرات الشعبية حتى تحقيق كامل أهدافها".

وشدد أن مسيرات العودة هي خيار شعبنا وأداته الكفاحية مع الكفاح الوطني المسلح الذي يحمي المسيرة الجماهيرية الشعبية السلمية، لافتاً إلى أن شعبنا سيتصدى بكل قوة لمحاولات فرض ما تُسمى بـ"صفقة القرن".

ووجه البطش رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب قال فيها: "عليك أن تقرأ التاريخ فإن هذه الأرض كنعانية عربية فهي أرض الانبياء ومسرى النبي محمد(ص) ومنها عُرج به إلى السماء وهي أرضنا وهذا البحر هو بحرنا ولن يغادرها أحد إلا الغرباء والمحتل الإسرائيلي".

كما شدد على أن هذا الوقت هو لكتابة التاريخ فإما أن يكون شعبنا مدادا للتاريخ أو اصفارا على هامش التاريخ، مشيراً أن شعبنا ماضٍ لكتابة تاريخ مشرف لشعب يستحق الحياة والحرية.