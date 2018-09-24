مركز وطني شامل للإنفلونزا قريبا في رام الله

رام الله-وطن: اتفق وزير الصحة جواد عوّاد ورئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينشواب، على إنشاء مركز وطني شامل للإنفلونزا، يُعنى بتشخيص مختلف أنواعها والتوعية للوقاية منها، وعلاجها.

كما اتفقا الوزير عواد وروكينشواب، خلال لقاء جمعهما في مكتب الوزير بمدينة رام الله، اليوم الاثنين. على تزويد وزارة الصحة بمختبر متحرك للعزل.

وناقش الطرفان تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر من سلطنة عُمان، حيث أثنت المنظمة على موقف وزارة الصحة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة.

وقال عواد إن منظمة الصحة العالمية تمثل ركناً أساسياً داعماً للقطاع الصحي في فلسطين، ووجه الدعوة للمدير الإقليمي للمنظمة لزيارة فلسطين.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل بكل السبل على صعيد البناء والكادر البشري وتوفير كافة الخدمات الصحية والاهتمام بالبحوث العلمية في المجال الصحي، للاستمرار بالنهضة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي الحكومي.