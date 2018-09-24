كفر قاسم: مصرع الشاب صالح بدير غرقاً في "هرتسليا"

القدس- وطن: أعلن مصادر طبية، اليوم الاثنين، عن وفاة الشاب صالح طارق بدير (23 عاما) جرّاء تعرّضه للغرق على أحد شواطئ هرتسليا بعد منتصف الليلة الماضية، وقد باءت جميع محاولات إبقائه على قيد الحياة من قبل الأطباء بالفشل، حيث غرق هو وشاب آخر والذي وصفت حالته بالطفيفة.

وفي بيانه، قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمرا: تمّ استلام بلاغ قرابة الساعة 00:13 حول غرق شاب على شاطئ في هرتسليا، عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب وبعد محاولات إنعاش في المكان أحيل لاستكمال العلاج في مستشفى ايخيلوف مع ااستمرار تقديم عمليات الانعاش وكان بحالة حرجة، كما وإنّ شاب آخر كان برفقة الأول خرج من المياه وكانت حالته طفيفة، لاحقًا تمّ إقرار وفاة الشاب (21 عامًا).