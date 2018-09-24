الاحتلال يعترف.. طائرة استطلاع سقطت في غزة

غزة- وطن: أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، عن فقدان الجيش لطائرة تصوير صغيرة داخل قطاع غزة، فيما أكدت مصادر محلية أنها مخصصة لإطلاق قنابل الغاز، ونجح متظاهرون في اسقاطها.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن طائرة تصوير صغيرة تابعة للجيش سقطت في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة خلال تصويرها للتظاهرات.

إلا أن المصادر المحلية أكدت أن الطائرة المُسقطة كانت تستخدمها قوات الاحتلال لإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب 50 آخرون بقمع قوات الاحتلال للمساندين للمسير البحري الـ9 الذي انطلق عصر اليوم من منطقة الواحة إلى الحدود الشمالية الغربية للقطاع.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني منذ نحو شهرين عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.