محمد صلاح يفوز بجائزة الفيفا لأحسن هدف الموسم الماضي

وطن- وكالات: تُوج اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول محمد صلاح بجائزة بوشكاش لأفضل هدف عن الموسم الماضي.

وخلال مراسم تسلم الجائزة، قال صلاح "أنا سعيد للغاية وفخور للغاية" بالجائزة.

وأضاف النجم الملقب في انجلترا بلقب الملك المصري "يجب أن أشكر كل شخص صوت لي".

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح هذه الجائزة عام 2009 بناء على توصية رئيسه حينها جوزيف بلاتر.

وتمنح جائزة بوشكاش للاعبين واللاعبات الذين يسجلون أجمل الأهداف خلال موسم واحد.