حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت إن الجو يكون غدا الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.