النقب | مصرع فتاة بطلقات نارية

النقب- وطن: توفيت صباح اليوم، فتاة في العشرينيات من العمر من قرية شقيب السلام بالنقب، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها فجراً جراء إطلاق نار.

وأعلنت الطواقم الطبية في منطقة النقب أنها تلقت إخطاراً عن وجود جريحة في مدينة بئر السبع، وعلى الفور قدم طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للفتاة ونقلها وهي بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في المدينة، حيث أقر الأطباء وفاتها متأثرة بجراحها.

وأضافت أن الضحية عانت من جروح في القسم العلوي من الجسم، جراء إصابتها بطلقات نارية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن دورية شرطة طالبت سائق سيارة كان يسافر بسرعة في شوارع بئر السبع بالتوقف، وخلال استجواب السائق وتفتيش السيارة عثر على فتاة وهي مصابة في جروح بالغة الخطورة جراء طلقات نارية، وتم استدعاء الطواقم الطبية التي نقلتها إلى مستشفى "سوروكا"، حيث إخضاع أفراد من عائلة الفتاة للاستجواب والتحقيق.