الاحتلال يصدر 38 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

رام الله- وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (38) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الثلاثاء، أن من بين الأوامر الصادرة (24) أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر، هم:

1. مهند سمير حماد، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

2. أحمد محمد حروب، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

3. رائد محمود طيطي، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

4. يزن محمد جعيدي، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

5. يوسف أحمد نصار، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

6. ثائر عبد الله طه، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

7. أيمن محمد جرادات، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

8. أحمد سلمان عرجان، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

9. محمد إسماعيل أبو عرقوب، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

10. خالد صالح أبو زينة، جنين، 4 أشهر أمر جديد

11. عايد محمد دودين، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

12. باسل إبراهيم مزهر، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

13. عبد الرحمن قاسم السعدي، جنين، 6 أشهر أمر جديد

14. رأفت جميل ناصيف، طولكرم، 4 أشهر أمر جديد

15. رأفت يوسف شلالدة، الخليل، 3 أشهر أمر جديد

16. قاسم أيمن جبر، قلقيلية، 6 أشهر تمديد

17. أيمن أمين نصار، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

18. أحمد وائل عفانة، رام الله، 4 أشهر تمديد

19. عياد جمال الهريمي، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

20. أكثم يوسف خليّل، الخليل، 6 أشهر تمديد

21. معتصم مازن رقبان، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

22. بسام عبد الرحيم حماد، رام الله، 4 أشهر تمديد

23. مراد علي عساكرة، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

24. سليمان كمال مصفر، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

25. مجاهد محمد فريد، نابلس، 3 أشهر أمر جديد

26. قاسم حجازي سالم، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

27. منتصر معروف الأطرش، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

28. أحمد محمد بايض، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

29. أحمد عدنان سلمان، نابلس، 6 أشهر أمر جديد

30. أحمد محمد العلاونة، جنين، 6 أشهر أمر جديد

31. خضر يوسف ماضي، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

32. محمد ناجح سمارة، نابلس، 6 أشهر تمديد

33. أحمد محمد نقيب، نابلس، 6 أشهر تمديد

34. عبد العزيز عبد الله بطران، الخليل، 4 أشهر تمديد

35. خليل وليد سليمان، نابلس، 3 أشهر تمديد

36. سالم محمد جهالين، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

37. عماد عبد العزيز بطران، الخليل، 4 أشهر تمديد

38. محمود كريم عياد، بيت لحم، 4 أشهر تمديد