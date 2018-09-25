الاحتلال يغلق طريق "بئر السبع" وسط الخليل بذريعة تمكين المستوطنين من عبوره



الخليل- وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الطريق المؤدية إلى السوق المركزية في مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع المذكور أمام المواطنين ومنعتهم من الدخول إليه، وأرغمت السكان والتجار على البقاء في منازلهم، ومتاجرهم، ومنعتهم من الخروج منها أو العودة إليها، لمن كان خارج المنطقة، بذريعة تمكين عشرات المستوطنين من الوصول إلى ما يدعون أنه قبر "عتنائيل بن قنز"، الذي يقع على جانب الطريق وسط المدينة.