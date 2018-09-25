عائلة الشهيد محمد الريماوي تطالب بتحقيق دولي عاجل

رام الله- وطن: طالبت عائلة الشهيد محمد الريماوي المؤسسات الدوليه والرسميه التحقيق العاجل في قضية قتل ابنها في بلدة بيت ريما الاسبوع الماضي بيد قوات جيش الاحتلال.

وحذرت العائله من "تلاعب الاحتلال في تقرير التشريح الذي رشح منه تعرض ابننا للضرب المبرح في كافة أنحاء الجسد خلال عملية إقتحام المنزل والموثق لدينا عبر طرق مختلفه".

وأشارت العائله إلى أن استمرار حجز الجثمان والتسويف في تسليمه يأتي في سياق اخفاء الجريمه ومحاوله لخلق تقادم في وعي الناس والضمير الحي المستنكر الجريمه.

وحذرت العائله من التزييف والتغيير واللعب في مفردات تقرير التشريح والتي يحاول الاحتلال ربطها بصور تزيح عنه المسؤوليه عن اقتراف جريمة الاعدام.

كما وجهت العائله النداء للمؤسسه الفلسطينيه الرسميه اعتماد حادثة اعدام الريماوي كأحد النماذج الداله على اجرام الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتقديمها للعالم كنموذج لمحاكمة الاحتلال على الجرائم التي ينفذها في الارض الفلسطينيه.

ونبهت العائله إلى أن سلوك جيش الاحتلال في بيت ريما المتكرر وتصريحاته الموثقه تشير إلى نية الاحتلال تنفيذ جرائم أخرى ضد أبناء البلدة واهلها.

وختمت العائله: سنلاحق القتله تتم محاكمتهم.