نادي الأسير: الخطيب وعدنان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

رام الله- نادي الأسير: قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسيرين عمران الخطيب (60 عاماً) من غزة، وخضر عدنان (40 عاماً) من جنين، يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال.

وذكر نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن الأسير الخطيب مستمر في إضرابه منذ (52) يوماً، مطالباً بالإفراج المبكر عنه، وذلك بعد أن قضى في الأسر (21) عاماً؛ ويُشار إلى أن الأسير الخطيب معتقل منذ عام 1997م، ومحكوم بالسجن المؤبد إضافة إلى (12) عاماً، وقد جرى تحديد المؤبد له بـ(45) عاماً، وهو أب لأربعة أبناء، ويقبع في عزل "معتقل الرملة".

أما الأسير عدنان فهو يواصل إضرابه عن الطعام منذ (24) يوماً رفضاً لاعتقاله التعسفي، حيث تعرض الأسير عدنان إلى عمليات نقلٍ تعسفية منذ إعلانه للإضراب، كان أخرها إلى معتقل "الجلمة".

وفي إطار محاولة عزل الأسير عدنان، فقد عرقلت إدارة معتقلات الاحتلال زيارة المحامين له، متذرعة أن وضعه الصحي لا يسمح بإخراجه للزيارة.

من الجدير ذكره أن هذا الإضراب هو الإضراب الثالث الذي يُنفذه الأسير عدنان منذ عام 2012، علماً أن إضراباته السابقة كانت رفضاً لاعتقاله الإداري، أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015، وقد أُعيد اعتقاله مجدداً في تاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017، يُشار إلى أنه متزوج وهو أب لسبعة أطفال.