"الإعلام" توحد الإثير الفلسطيني دعماً لخطاب الرئيس فى الأمم المتحدة

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الإعلام عن توحيد أثير 40 محطة إذعية محلية مع الأستديو الرئيس لصوت فلسطين، وذلك دعماً ومساندة لخطاب الرئيس محمود عباس الهام في الجميعة العامة للأمم المتحدة المقرر فى 27/9/2018 .

وأوضحت الوزارة بأن البث سيكون يوم الأربعاء 26/9/2018 من الساعة 12:00 – 13:00 وستنقل المحطات الإذاعية بثها عن الاستوديو الرئيس لصوت فلسطين عبر قناة فلسطين مباشر، وموقع صوت فلسطين عبر الإنترنت، وقناة صوت فلسطين عبر الأقمار الصناعية.

ودعت الوزارة فى بيان لها كافة وسائل الإعلام الفلسطينية بكل أطيافها، ومؤسساتنا الوطنية، وأبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم لدعم خطاب الرئيس، والمساهمة في إسقاط ما يحدق بمشروعنا الوطني من خطر التفتيت والتذويب.

وجدّدت الوزارة حثها المؤسسات الصحافية والمنابر الرسمية والخاصة ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي على اعتبار 27 أيلول يوما إعلاميا للالتفاف حول حقوقنا وثوابتنا، ولقطع الطريق على كل الأحلام الساعية لإسقاط قضيتنا العادلة، وشطب حق العودة وتجفيف "الأونروا"، والقفز عن دماء الشهداء، والمس بتضحيات الأسرى والجرحى والمبعدين بحلول مشبوهة.