تشييع حاشد للشهيد محمد أبو الصادق في غزة

غزة- وطن: شيعت جماهير غفيرة جثمان الشاب الشهيد محمد فايز ابو الصادق، الذي استشهد أمس أثناء مشاركته في إسناد المسير البحري على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد بمخيم الشاطئ غرب المدينة للصلاة عليه وموارته الثرى في مقبرة الشهداء.

وهتف المشيعون هتافات غاضبة ومطالبة بالرد على جرائم الاحتلال، والاستمرار في مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

وباستشهاد أبو الصادق (21 عامًا) يرتفع عدد شهداء المسيرة إلى 186 شهيدًا، وإصابة أكثر من 20 ألف إصابة بجراح مختلفة، واختناقٍ بالغاز، منذ انطلاقتها، وفق وزارة الصحة.