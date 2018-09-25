مناع: تجربة "كريم" في الشرق الأوسط مُلهمة للرياديين الشباب

"كريم" ترعى وتشارك ضمن أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك" 2018



رام الله- وطن: تشارك شركة "كريم" الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والباكستان، في أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2018"، حيث ساهمت الشركة في رعاية "إكسبوتك" هذا العام، وذلك تنفيذاً لرؤيتها نحو دعم المبادرات الريادية والتكنولوجية في الأسواق التي تعمل فيها بالمنطقة. كما شارك إبراهيم مناع مدير عام الأسواق الناشئة في شركة "كريم" كأحد الخبراء الدوليين المشاركين في "إكسبوتك"، في فعاليات اليوم الأول والذي اشتمل على انعقاد المؤتمر التكنولوجي تحت شعار "نحو مستقبل أفضل".

وتحدّث مناع خلال جلسة بعنوان "الإبداع Innovation"، حيث استعرض تجربة شركة "كريم" الريادية في تكنولوجيا النقل، مؤكداً أن "كريم" هي تجربة ريادية مُلهمة للرياديين الشباب في الشرق الأوسط والمنطقة، حيث سجلت بصمتها على مستوى المنطقة بعد أن انطلقت من مدينة دبي كمشروع ريادي ناشئ عام 2012 حتى أصبحت خلال ست سنوات من كبرى الشركات الريادية الإقليمية في مجال تكنولوجيا النقل الذكي في المنطقة، وهي توفر خدمات نقل آمنة ومريحة لعملائها إلى جانب خلق فرص عمل لمليون كابتن في المنطقة، وتركز اهتمامها ورؤيتها نحو تطوّر المنطقة عبر توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الذكية ودعم الريادة التكنولوجية من أجل تحسين مستوى الحياة في المنطقة.

وخلال الجلسة، عبّر مناع عن اعتزاز "كريم" بأن تكون فلسطين إحدى الأسواق التي تعمل فيها، ساعية إلى الإسهام في تطوير قطاع النقل الحيوي والذي يمسّ كافة الشرائح، وذلك من خلال توظيف التكنولوجيا الذكية لتطوير هذا القطاع، وتوفير مصادر رزق للشباب وللعائلات.

وأعرب مناع عن اعتزازه بالمشاريع الريادية والشركات الفلسطينية المشاركة في إكسبوتك وكافة الكفاءات والعقول المبدعة في قطاع التكنولوجيا الفلسطيني، داعياً الرياديين الفلسطينيين إلى مواصلة إبداعاتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال التكنولوجيا والرقمنة، وأضاف موجهاً كلامه للرياديين الشباب "ضعوا نُصب أعينكم عندما تحددون أهدافكم؛ البحث عن أفكار ريادية تلبي احتياجات مجتمعكم وتطور وسائل الحياة وتسهم في تسهيل شؤون الناس وخدمة المجتمع والاقتصاد في آنٍ معاً، وكما يقولون الحاجة أم الاختراع، ومن هذا المنطلق ستجدون آلاف المبادرات والأفكار الريادية أمامكم".

وتقدم مناع بالشكر العميق للقائمين على معرض "إكسبوتك" وعلى رأسهم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) والشركاء في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في فلسطين، مشيداً بمستوى التنظيم العالي بما يتناسب وهذا الحدث الهام في فلسطين.

وتعمل شركة "كريم" اليوم في أكثر من 120 مدينة و15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان، فيما بلغ عدد كباتن "كريم" في الأسواق التي تعمل فيها من خلال توفير فرص عمل كلية وجزئية مليون كابتن يخدمون أكثر من 24 مليون مستخدم وراكب في الأسواق التي تعمل فيها الشركة.