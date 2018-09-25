وزارة الإعلام توحد الأثير الفلسطيني يوم الخميس

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الإعلام، اليوم الثلاثاء، عن توحيد أثير 40 محطة إذاعية محلية مع الأستوديو الرئيس لصوت فلسطين، بالتزامن مع خطاب الرئيس محمود عباس الهام في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر يوم الخميس 27/9/2018 .

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن البث سيكون يوم الأربعاء 26/9/2018 من الساعة 12:00 – 13:00، وستنقل المحطات الإذاعية بثها عن الاستوديو الرئيس لصوت فلسطين عبر قناة فلسطين مباشر، وموقع صوت فلسطين عبر الإنترنت، وقناة صوت فلسطين عبر الأقمار الصناعية.

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام المحلية بكل أطيافها، ومؤسساتنا الوطنية، وأبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، لدعم خطاب الرئيس والمساهمة في إسقاط ما يحدق بمشروعنا الوطني من خطر التفتيت والتذويب.

وجدّدت الوزارة حثها المؤسسات الصحفية والمنابر الرسمية والخاصة ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي على اعتبار 27 أيلول يوما إعلاميا للالتفاف حول حقوقنا وثوابتنا، ولقطع الطريق على كل الأحلام الساعية لإسقاط قضيتنا العادلة، وشطب حق العودة وتجفيف "الأونروا"، والقفز عن دماء الشهداء، والمس بتضحيات الأسرى والجرحى والمبعدين بحلول مشبوهة.