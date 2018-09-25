دمشق: اجتماع ثلاثي يجمع حزب الشعب والجبهتان الشعبية والديمقراطية

دمشق- وطن: عقد اليوم في العاصمة السورية دمشق، اجتماع ثلاثي مشترك لقيادات حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحضور الأمناء العامون ونوابهم، وذلك عقب سلسلة لقاءات ثنائية عقدت بينهما في وقت سابق خلال اليومين الماضيين، بحث فيها آخر المستجدات على الصعيد الوطني والتحديات الماثلة أمام شعبنا وسبل تعزيز وحدة العمل السياسي والكفاحي.

وضم الاجتماع القيادي الذي عقد في مقر الجبهة الشعبية، كلَ من بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، وأبو احمد فؤاد نائب أمين عام الجبهة الشعبية، وفهد سليمان نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية وأبو علي حسن ومصطفى الهرش وعدد من أعضاء المكاتب السياسية للقوى الثلاث.

وفي هذا الشأن، تحدث بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب عن خطورة وحساسية هذه اللحظة من تاريخ القضية الفلسطينية في ظل الأزمات التي تعصف بها وخاصة في ضوء تسريع تنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن" والهجوم ثلاثي الأطراف من قبل الامبريالية والصهيونية والقوى الرجعية في المنطقة على الشعب الفلسطيني، ضمن محاولات تصفية قضيته الوطنية.

وأكد الصالحي على أهمية الأخذ بالاعتبار مسألة تغيير موازين القوى في الوضع العالمي وغياب ما كان يعرف سابقاً من أحادية قطبية مسيطرة على تسيير القضايا العالمية، مما يستدعي ذلك إلى إعادة النظر برسم بعض السياسات في المرحلة القادمة لجهة تدعيم وتوحيد موقفنا الفلسطيني على الصعيدين الدولي والمحلي.

لقاء مركزي بين حزب الشعب والجبهة الشعبية

وكان عقد لقاء ثنائي بين قيادة حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك عقب لقاء سابق مع قيادة الجبهة الديمقراطية.

ففي المقر المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعاصمة دمشق، استقبل أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة وأبو علي حسن عضو المكتب السياسي وعدد من قياديي الجبهة، بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والوفد المرافق الذي ضم في عضويته مصطفى الهرش عضو المكتب السياسي والقياديان بالحزب أحمد كمال ووليد الهرش، حيث بحث الطرفان آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والمخاطر التي تتعرض لها والاستحقاقات الوطنية العاجلة التي تتطلب مواجهتها، وكذلك سبل تعزيز العمل الوطني الموحدة على كل الصعد.

وشدد الصالحي في اللقاء مع قيادة الجبهة الشعبية، على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية كخطوط حمر لا يمكن تجاوزها، وأبرزها الوحدة الوطنية والوقوف صفاً واحداً بوجه تلك المؤامرات التي تستهدف وحدة شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف.

من جانبه جدد أبو أحمد فؤاد ترحيب الجبهة بزيارة أمين عام حزب الشعب والوفد المرافق، مؤكداَ على عمق العلاقات الوطنية والرفاقية بين الجبهة الشعبية وحزب الشعب الفلسطيني في كل المجالات.

وفيما تناول أبو أحمد فؤاد رؤية الجبهة الشعبية في القضايا المرحلية والإستراتيجية مؤكداً استعداده للتنسيق والتعاون المشترك.

وكان لقاء ثنائي آخر عقده في وقت سابق، بين وفد قيادي من حزب الشعب الفلسطيني برئاسة الأمين العام وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي مع قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة بأمينها العام نايف حواتمة.