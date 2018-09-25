الخليل | القبض على شخص سرق مقتنيات مصاب بحادث سير بدل اسعافه

الخليل- وطن: القت الشرطة اليوم القبض على احد الأشخاص بعد قيامه بسرقة مصاب بحادث سير ذاتي وقع بمدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة أن المباحث العامة قد تلقت بلاغاً من قبل أحد المواطنين قبل أيام مفاده قيام مجهول بسرقة هاتفه النقال بعد تعرضه لحادث سير ذاتي وإصابته بجروح.

وأضاف أن الشخص المجهول حضر أمام المركبة وقام بسرقة الهاتف بدل من أن يطلب الإسعاف، بناء على ذلك باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل.

وأكد أن المباحث العامة تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به وضبط الهاتف المسروق بحوزته وتم توقيفه واحالته للنيابة العامة.