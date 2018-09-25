المرصد ونجوم الأمل يعقدان ورشة بعنوان "التشغيل والبطالة: بين السياسات والواقع"

رام الله- وطن: عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية – المرصد وبالشراكة مع مؤسسة نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة ورشة عمل بعنوان "التشغيل والبطالة: بين السياسات والواقع"، وذلك يوم الإثنين الموافق 24 من الشهر الجاري. وتناولت الورشة عرضاً لمشكلة البطالة التي تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني بالرغم من مرور 20 عاماً على صدور خطط التنمية. وسعت الورشة لوضع حلول للتعامل مع هذه الأزمة والتفكير باقتصاد تنموي انتاجي وبما يغير من منظور العمل.

قدم المداخلات خلال الجلسات كل من سامر سلامة وكيل وزارة العمل، كما وشارك عماد حسين ممثلاً عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بالإضافة إلى شذى أبو سرور عن التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ود. سامية البطمة الخبيرة الأكاديمية، وفراس جابر الباحث المؤسس في المرصد. هذا بالإضافة إلى حضور كبير من المؤسسات والأشخاص المعنيين وعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وابتدأت الجلسة بالمتحدث الأول سامر سلامة وكيل وزارة العمل ليتحدث حول السياسات والحلول للتشغيل والبطالة وأهم البرامج التي تنفذها وزارة العمل، وبعد الترحيب بالحضور قال سلامة "البطالة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تندرج تحت مسى البطالة الطبيعية والتي تقدر بنسبة 20% وأي مجهود يبذل حالياً حتى نقترب من مستوى البطالة عالمياً" كما وأكد سلامة أنه "لا تنمية ولا معالجة دون حل مشكلة الاحتلال حيث أصبح الشماعة، وهي شماعة حقيقية، وأي محاولة لخلق مجتمع فلسطين منتج باتت معدومة تحت الاحتلال".

بدوره، قال عماد حسين القائم بأعمال مدير الصندوق الفلسطيني للتشغيل "أن العجز السلعي بلغ 1300 مليون دولار في فلسطين، بالتالي زيادة فرص الانتاج والتصنيع والزراعة مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وستقل نسب البطالة" كما وأضاف "يجب التوجه إلى التدريس الأكاديمي المنتج وذلك لفك التبعية الاقتصادية فقبل 20 عاما كان كل أب منتج".

كما وأـكد حسين على أهمية التكامل مع المؤسسات التي تعمل في القطاع الخاص والحكومي وتوسيع وزيادة العرض والتشغيل فالبنوك تقدم قروضاً بأقل تكلفة في المنطقة، بالإضافة إلى وجوب خلق مبادرات للأشخاص ذوي الاعاقة وتم تمييزهم عن غيرهم فهم جزء منتج ولهم برامج خاصة وقدمت لهم البنوك قروض متناهية الصغر بدون فوائد.

وقالت شذى أبو سرور ممثلة التحالف الفلسطيني لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وبمداخلة حول تحديات قطاع الإعاقة في التشغيل والتمكين اللائق لهم "فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة هناك سبب يحول دون انخراطهم في سوق العمل وممكن حل هذه المشاكل بشكل جماعي، وأن السبب الأول لعدم المشاركة يكمن في التشريعات والسياسات فلا يتمكن الشخص ذوي الاعاقة من الانتاجية كما أن التعريف للشخص ذوي الاعاقة فقط يشمل بندان الرعاية والتأهيل" كما وأكدت على أن التحالف الفلسطيني قد جاء لتيسير عمل الاشخاص من ذوي الاعاقة بدعم من وزارة العمل، وذلك لوضع آليات لتطبيق القوانين والسياسات والزام المجتمع بها وأهمها العمل اللائق وتوزيع الجهود على كافة المناطق وعدم حصرها في بيئة معينة.

من جهتها، قال سامية البطمة الخبيرة والأكاديمية في جامعة بيرزيت بمداخلة بعنوان موائمة العمل اللائق والبطالة بالعلاقة مع أهداف التنمية المستدامة أن اقتصاد فلسطين هو مركب بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي، كما وأن وجود ضعف في الاقبال على العمل في القطاع الزراعي والصناعي ويوجد استقطاب عمال من خارج البلاد، ومن الأدوات الهامة التي يمكن أن تساهم في التشغيل وفي الإنتاج هي التعاونيات على اختلافها.

وبمداخلة بعنوان نظرة نقدية حول العمل والتشغيل في السوق الفلسطيني، طرح فراس جابر الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية عدداً من التساولات حول سوق العمل الفلسطيني وما إذا كان في تطور، وتساؤلات حول الواقع الاقتصادي والتبعية. كما وطرح بيانات للموازنة وللتطور في نسبة البطالة. كما وقال جابر "الاحصائيات الحكومية تشير إلى نسبة 41% بطالة وأكتر النسب من فئة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تشير الدراسات أن أعلى نسب البطالة في فلسطين تكون بين الفئات المهمشة اجتماعياً، مما يؤدي إلى تهميشها اقتصادياً.

وبعد نهاية الجلسات، تم فتح باب الأسئلة أمام الحضور الذين وجهوا العديد من التساؤلات للمتحدثين، وفتح باب النقاش والتعقيب عقب ذلك على الأسئلة المطروحة، وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهامة حول سبل مواجهة البطالة، وزيادة التشغيل وتحديداً لفئات النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص النساء ذوات الإعاقة.