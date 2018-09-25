وقفة في بيروت إحياء لذكرى عملية “الويمبي” وتكريما للشهيد خالد علوان

وطن: أقام الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 36 لعملية “الويمبي” ومنفذها الشهيد خالد علوان في مسرح المدينة بمحلة الحمرا في بيروت، تبعه مسيرة إلى ساحة الشهيد خالد علوان وسط شارع الحمرا، حيث تم وضع الأكاليل على اللوحة التذكارية.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي شددت على ان “عملية الويمبي هي فعل مقاوم يعتز به اللبنانيون وأشقاؤهم العرب وكانت فعل ثأر لشهداء مجزرة صبرا وشاتيلا وحصار بيروت ولشهداء جبل عامل والبقاع الغربي وصيدا وقلعة الشقيف أيضا”.

وأكدت الكلمات ان “أمتنا تعيش هذه الأيام واحدة من أخطر المراحل التي مرت بها حيث يتعاظم التحدي الصهيو – استعماري مستندا إلى قوى التواطؤ والتخاذل في المنطقة خصوصا في ما يسمى بصفقة القرن التي لم يتجرأوا على إعلان بنودها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام