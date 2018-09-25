اردوغان يهاجم إسرائيل ويدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة

وطن:لاشنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء هجوما على إسرائيل، وقال إن هناك من "يشجعها على مزيد من الجرائم".

وبدأ الرئيس التركي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتأكيد على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، وستبقى تدافع عن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة القبلة الأولى لنا مهما أدار العالم ظهره لفلسطين".

ومستعرضا المجازر التي تحدث في العالم، قال أردوغان: "من يسكت على جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين يشجعها على الجرأة لارتكاب مزيد من الجرائم"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أصحبت مع مرور الزمن بعيدة عن مطالب الإنسانية وتحولت لهيئة تراعي الدول الخمس دائمة العضوية.