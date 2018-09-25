ماكرون يشدد على حل الدولتين ووضع اسرائيل حد لسياسة الأمر الواقع

وطن: شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، في كلمته امام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل المشترك لحل القضية الفلسطينية وفق عمل مشترك على أرضية حل الدولتين والقدس عاصمة لهما، وليس وفق مبادرات احادية الجانب.

ودعا الرئيس الفرنسي، اسرائيل الى وضع حد لفرض سياسة الأمر الواقع، لأن السير في هذا الطريق خاطئ. كما دعا الى وجوب التقدم بمبادرات جديدة شريطة أن تؤدي الى تغييرات ايجابية.

واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قمع الفلسطينيين وطرح مبادرات أحادية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لن يحل الصراع.

وقال ماكرون : "ما الذي يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات الأحادية ولا قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في السلام المشروع. لا يوجد بديل معقول لحل الدولتين".