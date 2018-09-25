اصابات بالرصاص احداها خطيرة لفعاليات "الإرباك الليلي" شرقي قطاع غزة

وطن: افادت مصادر محلية في قطاع غزة بإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة بينها اصابة خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال مساء اليوم شرق قطاع غزة.

وأصيب ستة مواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وقرب مخيم العودة بجاليا شمال قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد وصلت اصابتين واحدة بالغة الخطورة في الرأس إلى المستشفى الاندونيسي من شرق جباليا.

وذكرت مصادر محلية ان طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال قصفت مخيم العودة شرق ملكة جنوب شرق غزة.

وشهدت مخيمات العودة على حدود قطاع غزة مساء اليوم تواجد المئات من الشبان للمشاركة في اعمال وحدة الارباك الليلي التي تشمل إشعال الإطارات التالفة (الكوشوك)، إضافة إلى تشغيل أغانٍ ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج الأمني.

وتهدف الوحدة –بحسب القائمين عليها- من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم.