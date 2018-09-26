وثيقة إسرائيلية رسمية: عدد اللاجئين الفلسطينيين عشرات الآلاف فقط!

رام الله- وطن: كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية النقاب عن فحوى وثيقة إسرائيلية رسمية صادرة عن وزارة الخارجية تنكر فيها وجود ملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وألمحت الوثيقة إلى ضرورة أن تجري عملية توطين اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في الأردن داخل المملكة.

وادعت وجود ارتباطات بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وحركة حماس، وأن الوكالة تضخم عدد اللاجئين وطمس الحقائق وتخلد قضية اللاجئين بدل حلها.

واعتبرت الوثيقة أن تصنيف لاجئ ينطبق على عدد مقلص جدًا من الفلسطينيين، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية في تقرير نشرته مؤخرًا بهذا الخصوص، ويشمل اليوم عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقط بدلًا من 5.3 مليون لاجئ مسجلين لدى أونروا.

وعرجت الوثيقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149 الذي ينص على ضرورة عودة اللاجئين، إذ ادعت أنه غير ملزم كما أنه لا توجد للجمعية العامة صفة الإلزام بالقرارات بل هي توصيات فقط.

ودعت دولة الاحتلال عبر الوثيقة الدول الأوروبية إلى تعديل ما سمته "الخطأ التاريخي" المتمثل بمنح أونروا تفويضًا متعلقًا باللاجئين الفلسطينيين وإلحاقهم بمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.