أعلام فلسطين بمؤتمر حزب العمال البريطاني

وطن- وكالات: تحت ظلال الأعلام الفلسطينية صوت أعضاء حزب العمال البريطاني في مؤتمرهم السنوي على عريضة تندد باستخدام دولة الاحتلال القوة لقمع مظاهرات غزة، وتطالب بوقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال، كما التزم الحزب بالاعتراف بدولة فلسطين إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وخلال المؤتمر -الذي عقده حزب المعارضة الرئيسي في مدينة ليفربول (شمال غربي إنجلترا)- رفع مشاركون الأعلام الفلسطينية، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني أثناء مناقشات حماسية.

وصوت أعضاء الحزب الثلاثاء بالموافقة على العريضة التي استنكرت القمع الإسرائيلي لمظاهرات غزة وطالبت بزيادة التمويل البريطاني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة وتجميد بيع الأسلحة البريطانية إلى دولة الاحتلال.

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري إن الحزب يلتزم بالاعتراف بدولة فلسطين إذا فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويدين السياسات العنصرية لحكومة بنيامين نتنياهو.