الاحتلال يمنع سفر 9 مواطنين من معبر الكرامة

اريحا- وطن: منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 9 فلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني الثلاثاء بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صادر الأربعاء، أن 5985 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 2949 مسافرًا والقادمين 3036 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 9 مواطنين.

هذا ومن المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءاً في كلا الاتجاهين.