القدس | الاحتلال يغلق البلدة القديمة بذريعة تسهيل صلاوات المستوطنين

القدس- وطن: أغلقت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، البلدة القديمة ومحيطها أمام حركة المركبات وأقامت الحواجز العسكرية، بذريعة تسهيل صلاوات المستوطنين في "عيد العرش" اليهودي.

وذكرت الشرطة انها استعدت منذ الليلة الماضية، للصلوات اليهودية التي ستشهدها منطقة حائط البراق. وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في ارجاءالقدس، حول البلدة القديمة استعدادا للعد الضخم للمستوطنين، والذين بدأوا باقتحام المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح الباكر.

وأضافت أنها أغلقت مداخل البلدة القديمة أمام حركة السير "ما عدا سكان المكان".