استعدادات لإضراب فلسطيني شامل في الأول من الشهر المقبل

رام الله- وطن: اعلنت الفصائل الوطنية والإسلامية في القدس والضفة الغربية، ولجنة المتابعة العربية العليا لفلسطينيي 48، عن استعدادات واسعة لإنجاح الإضراب العام الشامل، يوم الاثنين المقبل، احتجاجا على قانون القومية العنصري، الذي أقره الكنيست ويعتبره الفلسطينيون تأسيسا لسياسة الأبرتايد ضدهم.

وجاء في بيان أصدره رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، أمس الثلاثاء، أن الإضراب سيشمل التجمعات السكانية العربية في الاراضي المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، وقطاع غزة، والمخيمات الفلسطينية في كل مكان.

وسيترافق الإضراب مع نشاطات جماهيرية مختلفة، من مهرجانات وندوات ومظاهرات، تؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة هذا القانون الخطير.