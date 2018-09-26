جيش الاحتلال يفحص جاهزيته للحرب

غزة- وطن: أصدر رئيس اركان جيش الاحتلال "غادي آيزنكوت" تعليمات لفحص جاهزية واستعداد جيشه لخوض حرب، على خلفية ما قال إنها "ادعاءات خطيرة طرحها مفوض شكاوى الجنود بهذا الخصوص".

وبحسب بيان للجيش فقد أصدر آيزنكوت تعليمات لمراقب الجيش "إيلان هراري" بالانتهاء من الفحص خلال مدة لا تزيد عن 45 يومًا، وبالتعاون مع جميع الوحدات العسكرية بالجيش.

وزعم آيزنكوت أن جاهزية واستعداد جيشه للحرب والانتصار عالية، ومع ذلك رأى أن من الأهمية بمكان فحص ادعاءات مفوض شكاوى الجنود والوقوف على نقاط الضعف حال وجدت وإصلاحها.