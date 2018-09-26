الأسيران الخطيب وعدنان يواصلان إضرابهما عن الطعام

وطن: يواصل الأسيران عمران الخطيب (60 عامًا) من غزة وخضر عدنان (40 عامًا) من جنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان له إن الأسير الخطيب مستمر في إضرابه منذ (53) يومًا، مطالبًا بالإفراج المبكر عنه، وذلك بعد أن قضى في الأسر (21 عامًا).

يُشار إلى أن الأسير الخطيب معتقل منذ عام 1997م، ومحكوم بالسجن المؤبد إضافة إلى (12عامًا)، وقد جرى تحديد المؤبد له بـ(45) عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، ويقبع في عزل "معتقل الرملة".

أما الأسير عدنان، فيواصل إضرابه عن الطعام منذ (25) يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي، حيث تعرض إلى عمليات نقلٍ تعسفية منذ إعلانه للإضراب، كان أخرها إلى معتقل "الجلمة".

وفي إطار محاولة عزل الأسير عدنان، فقد عرقلت إدارة معتقلات الاحتلال زيارة المحامين له، متذرعة أن وضعه الصحي لا يسمح بإخراجه للزيارة.

ويعتبر هذا الإضراب الثالث الذي يُنفذه الأسير عدنان منذ عام 2012، علمًا أن إضراباته السابقة كانت رفضًا لاعتقاله الإداري، أحدهما كان عام 2012، والثاني عام 2015، وقد أُعيد اعتقاله مجددًا في تاريخ الحادي عشر من كانون الأول 2017، والأسير متزوج وهو أب لسبعة أطفال.