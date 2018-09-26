"التعاون" وبنك فلسطين يختتمان مشروع أنشطة وفعاليات للأطفال في حدائق البيارة

رام الله- وطن: إختتمت "التعاون" وبنك فلسطين مشروع أنشطة للأطفال في حدائق البيارة ضمن فعاليات "يلا نروح ع البيارة"، والممولة من بنك فلسطين ومؤسسة "منى وباسم حشمه"، ومؤسسة الجمعية الخيرية المتحدة للأراضي المقدسة، حيث تم تنظيم النشاطات في مجموعة من حدائق البيارة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتهدف النشاطات التي بدأت في شهر تموز الماضي واستمرت حتى منتصف أيلول الحالي، إلى تنظيم برامج ترفيهية للأطفال عبر تقديم مجموعة متنوّعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترويحية للأطفال من مختلف الأعمار، وتشجيع المجتمع على زيارة حدائق البيارة. حيث شهد المشروع مشاركة واسعة في هذه النشاطات لما يقارب 5000 طفل من مختلف المحافظات.

وتم تنفيذ النشاطات في قطاع غزة بالتعاون مع مركز الطفل - غزة/ التابع لمؤسسة عبد المحسن القطان في كل من دير البلح، خانيونس، منطقة الصفطاوي في جباليا، أبراج تل الهوى، وفي الضفة الغربية بالتعاون مع عدّة فرق محلية متخصصة في عروض الأطفال شملت فرقة بيت بيوت، مجموعة أوريغامي ومسرح صندوق العجب، وذلك في حدائق البيارة في كل من بيرزيت، وطولكرم، ودير دبوان، وراس كركر، وقطنة، والبيرة، وبيت جالا، وأبو فلاح، والعيزرية ومخيم عقبة جبر في أريحا.

وشملت النشاطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة المطالعة، وقراءة القصص، والدراما، والرسم الحر، والأشغال الفنية، والألعاب الحركية والإيقاعية، وألعاب التفكير، والرياضة، وعروض أفلام، والميكروفون المفتوح، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية.

حدائق البيارة مشروع يتم تنفيذه بالشراكة ما بين "التعاون" وبنك فلسطين، ومؤسسة "منى وباسم حشمه"، ومؤسسة الجمعية الخيرية المتحدة للأراضي المقدسة. ويأتي ضمن الشراكة المستمرة ما بين "التعاون" وبنك فلسطين لتحقيق أهدافهما بالتنمية الاجتماعية، والعمل على تطوير مرافق المؤسسات التي تقدم الخدمات لفئات المجتمع المختلفة وخاصة الأطفال منهم. وتم حتى الآن إنشاء 29 بيارة موزعة في مختلف محافظات الوطن بالتعاون مع البلديات والمجالس المحلية والمؤسسات الأهلية التي تقوم بدورها بتنظيم العديد من الفعاليات للأطفال في هذه الحدائق.