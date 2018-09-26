صورة| العليا تجمد نقل محمد النوباني للقضاء الأعلى .. والمحامي الهريني لـوطن: القرار انتصار للسلطة القضائية

رام الله- وطن: أصدرت محكمة العدل العليا قراراً مؤقتاً بوقف نقل الأستاذ محمد يعقوب النوباني من مفوضية المنظمات الشعبية التابعة لحركة فتح، إلى مجلس القضاء الأعلى وتعيينه مستشاراً لرئيس المجلس لشؤون إدارة المحاكم بدرجة وكيل وزارة، الى حين النظر في القضية المرفوعة بعدم قانونية هذا النقل.

وأصدرت العليا قرارها اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد وأحمد المغني، كما قررت تعين موعد للنظر في القضية، بتاريخ 24 من شهر تشرين أول المقبل.

وجاء القرار بعد شكوى تقدم بها القاضي عزت الراميني بصفتيه الشخصية والوظيفية، من خلال موكلاه المحاميان محمد الهريني، ومعتز اشتوي، ضد الرئيس محمود عباس، وديوان الموظفين العام، مفوض المنظمات الشعبية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، والمستشار محمد يعقوب النوباني، ورئيس المحكمة العليا بالإضافة لوظيفته.

المحامي الهريني: قرار العليا انتصار للسلطة القضائية

وحول ذلك قال المحامي الهريني لـوطن: إن قرار العليا هو انتصار للسلطة القضائية لذاتها وتعافيها لمنع أي تدخل خارجي بها، وكذلك فإن القرار يمنع أي حالة تشرذم قد تتعرض لها السلطة القضائية، معتبراً القرار انتصاراً لاستقلالية القضاء ومنع التدخل فيه من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف الهريني: أن طريقة نقل النوباني الى مجلس القضاء الأعلى جاءت بطريقة خاطئة، بحيث لا يملك مفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، وهو ليس موظفا بدائرة حكومية، لا يملك اتخاذ قرار بالموافقة على نقل أي موظف بحسب ما تفتضيه المادة 59 من قانون الخدمة المدنية، والذي ينص أنه في حالة النقل يجب موافقة رئيسي الدائرتين الحكوميتين، ويجب أن يكون هناك وظيفة شاغرة بذات الدرجة.

وتابع أن: الطيراوي ليس موظفًا حكوميًا بدائرة حكومية كي يعطي الموافقة على عملية النقل، وبالتالي القرار الذي صدر من الطيراوي بنقل الموظف هو قرار منعدم ويرقى لمستوى غصب السلطة.

وقال إن: السياسة التي انتهجها النوباني منذ تاريخ نقله الى مجلس القضاء الاعلى في 16 تشرين الثاني 2017 لغاية هذا اليوم هي سياسة قمعية تهدف للسيطرة والهيمنة على موظفي مجلس القضاء الأعلى، ووصلت به الحال لحد تهديد القضاة بالحاق الضرر بهم، وكذلك إدارة المحاكم بصورة مخالفة لمبدأ استقلال القضاء والسلطة القضائية.

درعاي: القرار يحصن السلطة القضائية من التدخلات

من جانبه قال الناشط الحقوقي والمحامي داوود الدرعاوي لوطن الأنباء: إن هذا القرار مهم كونه يصدر من العدل العليا لمواجهة التدخلات الخارجية ويحصن استقلال القضاء، مبيناً أن عملية نقل موظف من مفوضية المنظمات الشعبية بقرار من رئيس المفوضية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي مخالف لقانون الخدمة المدنية، بل إن نقل شخص من مستوى سياسي إلى السلطة القضائية يعتبر مساساً مباشراً باستقلال القضاء .

وأوضح، انه كان يجب على مجلس القضاء الأعلى رفض عملية النقل، وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في عمل مجلس القضاء الأعلى باي حال من الأحوال ومنذ البداية.

وبين درعاوي، أن قرار محكمة العدل اليوم يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، والإصلاح الذاتي للمنظومة القضائية وقطع الطريق على أي تدخل من السلطة التنفيذية لتهجين القضاء تحت شعار الإصلاح.