زعيم حزب العمال البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين فور تشكيل حكومتنا

وطن: أعلن زعيم حزب العمال المعارض البريطاني، جيريمي كوربين، اليوم الأربعاء، عزم حزبه على الاعتراف بدولة فلسطين في حالة الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي كلمة ألقاها أثناء مؤتمر سنوي لحزب العمال في مدينة ليفربول، قال كوربين: "إن حزبنا موحد في استنكاره لإعدام مئات من المتظاهرين العزل في غزة على يد القوات الإسرائيلية.. الاحتلال المتواصل، والاستيطان غير الشرعي، ووضع أطفال فلسطينيين في السجون.. كلها تمثل انتهاكات سافرة. نحن ندعم سياسة الدولتين.. وكي نطبق هذه السياسة على الصعيد العملي، سنعترف بالدولة الفلسطينية فور تشكيلنا لمجلس الوزراء".

ويشهد الحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا أزمة بسبب المشكلات الناجمة عن مفاوضات لندن مع الاتحاد الأوروبي حول شروط مغادرة بريطانيا صفوف الاتحاد ("بريكسيت")، الأمر الذي قد يتسبب في استقالة رئيسة الوزراء الحالية، تيريزا ماي، والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

وكان حزب العمال البريطاني صدق، مساء الثلاثاء، على اقتراح يدعو الحكومة إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل، وتحويل ميزانيات إضافية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ورفع الحزب خلال مؤتمره أعلام فلسطين، كما وجه انتقادات حادة لإسرائيل بسبب استخدام القوة في مواجهة مسيرات العودة السلمية، التي تنظم منذ شهور على حدود قطاع غزة.

من جهتها انتقدت صحيفة "هآرتس" هذه الخطوة، متهمة حزب العمال البريطاني بأنه تحوّل إلى "معاد لليهود" تحت قيادة جيرمي كوربين، حيث يتم تصنيف الانتقادات لإسرائيل وسياساتها من باب العداء للسامية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أحد الداعمين لكوربين، وهو بيتر ويلسمان، في الحزب كان قد صرح في يوليو الماضي أن "اليهود المتعصبين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يختلقون الادعاءات بالعداء للسامية داخل الحزب".