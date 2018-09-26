حقيقة انتقال بوغبا إلى برشلونة في يناير

وطن: كشفت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم الأربعاء، أن لاعب وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، يستعد للانتقال في يناير (كانون الثاني) المقبل إلى صفوف برشلونة.

وأكدت الصحيفة اليوم الأربعاء أن وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، يستعد هذه الأيام لإتمام الاتفاق على انتقال اللاعب للقلعة الكاتالونية، بعدما فشل في ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت أن العلاقة بين بوغبا ومدرب "الشياطين الحمر" البرتغالي جوزيه مورينيو، أصبحت على المحك، بعد قرار الأخير بعدم ارتداء الدولي الفرنسي لشارة القيادة.

وكان بوغبا (25 عاماً) عاد لصفوف اليونايتد في صيف 2016 قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو، بعدما كان قد غادر قلعة أولد ترافورد نحو "السيدة العجوز" في 2012.