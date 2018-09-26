الرئيس عباس يلتقي بتسيبي ليفني في نيويورك

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في نيويورك مع زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيفي ليفني.

وقالت الصحيفة إن اللقاء ارتكز على مناقشة إمكانية تفعيل العملية السياسية ومحاولة طرح أفكار جديدة في الكنيست من قبل المعارضة من أجل محاولة تحريك العملية السياسية.

وأضافت أن ليفني حذرت من الخطوات السياسية التي تهدد بها السلطة، موضحةً انعكاس ذلك على التسوية.

وبحسب الصحيفة، طالبت ليفني عباس، بتفعيل ومساندة السلطة الفلسطينية للمقترحات الأمريكية للتسوية، وهي المساندة التي تحتاجها عملية السلام الآن في ظل التطورات الحاصلة على الأرض.

و يُذكر أن الرئيس الفلسطيني اجتمع أخيراً أيضاً برئيس الوزراء الاسرائيلي السابق أيهود أولمرت، في محاولة لتفعيل التسوية ودعم عملية السلام، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.