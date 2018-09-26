الصفا "الإسلامي" يعقد ورشة عمل لرجال الأعمال وبعض أئمة مديرية الأوقاف

وطن: عقد مصرف الصفا "الإسلامي" اليوم، في غرفة تجارة وصناعة جنين، ورشة عمل حول صناعة الصيرفة الإسلامية وآفاق تطورها ونمائها عالميا ومحليا بحضور مدير الفروع في مصرف الصفا السيد أحمد عميرة، والمراقب الشرعي للمصرف السيد محمود حفظي، ومسؤول تمويل الأفراد السيد خالد دويكات في المصرف، ومشاركة عدد من رجال الأعمال وعدد من أئمة مساجد محافظة جنين .

حيث هدفت الورشة إلى التعريف بقطاع الصيرفة الإسلامية وأهم مرتكزات الصناعة مقارنة مع الصناعة المصرفية التقليدية إلى جانب التعريف بالخدمات المتنوعة والغير تقليدية التي يقدمها المصرف لعملائه وفقا للضوابط والأحكام الشرعية والتي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع الفلسطيني ، وقد تم عقد هذه الورشة في ظل اقتراب افتتاح فرع مصرف الصفا الإسلامي في محافظة جنين .

وأوضح مدير عام مصرف الصفا السيد نضال البرغوثي أن هذه الورشة تأتي في سياق حرص المصرف ودوره الريادي في نشر الوعي الثقافي وتعزيزه حول المصيرفة الإسلامية وأهميتها ، إضافة إلى ضرورة رفد شرائح المجتمع الفلسطني بخدمات متطورة تلبي احتياجاتهم على الوجه المطلوب ،وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .