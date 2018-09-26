ميلادينوف يحذر من نشوب حرب جديدة بقطاع غزة

وطن: حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف من أن قطاع غزة على شفا حرب أخرى وأن التوتر يتزايد في الضفة الغربية المحتلة بشأن قرية خان الأحمر الفلسطينية التي يريد الاحتلال الإسرائيلي تدميرها.

وقال ملادينوف في تصريح ل"بي بي سي": إن "الوضع على الأرض يتدهور بسرعة، والتوتر في الضفة الغربية وغزة كلتيهما يزداد".

وأضاف أن الرئيس محمود عباس "يخشى من أن تكون استراتيجيته كلها الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية من خلال المفاوضات أصبحت مهددة وربما قوضت وهذا خطير جدا".

ورأى ملادينوف أن أي خطة سلام جديدة من الولايات المتحدة يجب أن تحظى بإجماع دولي من أجل أن يشارك فيها الجانبان مشاركة فعالة.