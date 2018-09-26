واشنطن تسحب أنظمة صواريخ "باتريوت" من الشرق الأوسط

وطن- وكالات: ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين الشهر المقبل. وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان إلى التوترات مع الصين وروسيا وإيران.

وتابع التقرير أن نظامين لصواريخ باتريوت سيسحبان من الكويت وواحدا من الأردن وآخر من البحرين. ونظم باتريوت هي نظم صاروخية متحركة قادرة على إسقاط الصواريخ والطائرات.

ويأتي التقرير وسط تبادل التصريحات العدائية بين إيران والولايات المتحدة التي انسحبت في وقت سابق هذا العام من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي اتفقت إيران بموجبه على تقليص نشاطها النووي مقابل رفع أغلب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

ومن ناحية أخرى تشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلافا دبلوماسيا بشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وتدخلها في الحرب السورية ومزاعم عن تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.