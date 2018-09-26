إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة قرب حاجز بيت حانون

غزة- وطن: أصيب عدد من المتظاهرين بالرصاص والاختناق، مساء اليوم الأربعاء، جراء قمع قوات الاحتلال تظاهرة قرب حاجز بيت حانون/ إيرز، ضمن حراك مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت بكثافة الرصاص وقنابل الغاز تجاه آلاف الشبان الذين اقتربوا من الجدار الأمني قرب الحاجز، ما أدى لإصابة متظاهر على الأقل بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر دعت المواطنين للمشاركة في فعالية "معًا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار" ضمن حراك "العودة".

ويشارك المواطنون يوم الأربعاء من كل أسبوع في فعاليات رافضة للحصار ومطالبة بحق العودة قرب حاجز بيت حانون، فيما يشاركون يوم الإثنين في فعاليات بحرية وتظاهرت قرب الحدود البحرية الشمالية للقطاع.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يشارك الفلسطينيون في مسيرات العودة وكسر الحصار في المناطق الشرقية للقطاع، واستشهد 186 مواطنًا وأصيب أكثر من ألفين جرّاء قمع قوات الاحتلال الحراك.