عون على منبر الأمم المتحدة: لن نقبل بتوطين أي نازح

وطن- وكالات: قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن القرار 425 لم ينفذ إلّا بعد 22 عاماً وتحت ضغط الشعب اللبناني، مضيفاً أن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة المخصص للاجئين الفلسطينيين بقي حبراً على ورق.

وفي كلمة له في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك أكد عون "انه لكي تكون الامم المتحدة قيادة عالمية لا بد من مشروع إصلاحي من خلال توسيع مجلس الأمن".

ووفق عون فان الأمم المتحدة مدعوة لتعزيز حقوق الانسان في العالم، مؤكداً أن لبنان حاول ضمن امكاناته تأمين حياة كريمة للاجئين السوريين.

كما جدد مطالبته بالعودة الكريمة للاجئين السوريين الى بلدهم، مشدداً على أن بلاده استقبل أكثر من مليون نازح سوري خلال سنتين.

وتابع عون قائلاً "نحن نسعى إلى تثبيت حق العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى أرضهم ورفض كل مماطلة وربطه بحل سياسي".

كما سأل الرئيس اللبناني " هل نرضى لأنفسنا وشعوبنا ما يعانيه الشعب الفلسطيني؟".

وكان عون قد أكّد في مقابلة له مع صحيفة " لو فيغارو" الفرنسية أنّ (إسرائيل) تسعى إلى تفتيت المنطقة إلى أجزاء طائفية ومذهبية ترتدي طابع شبه الدولة، لكي تجمع "بازل" طائفي.

وقال عون "لقد عملت على إعادة تنظيم الجيش وتمّت تسمية قيادة جديدة له، نفذت عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التي تمركزت في جبالنا الشرقية. وقد أتت بثمارها، حيث تمّ إنقاذ البلاد من إرهابيي داعش والنصرة الذين تسللوا إليها من سوريا".

وردّاً على سؤال حول امتلاك حزب الله "حق الفيتو" على كل القرارات الاستراتيجية، قال عون "لا.. ففي لبنان النظام توافقي، وإبداء الرأي لا يعني استخدام حق فيتو"، مضيفاً أن "الحكومة الموجودة حالياً تقوم بتصريف الأعمال".